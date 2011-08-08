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PARA KARŞILIĞI MOLOTOFLU SALDIRI DİYARBAKIR (A.A)

08 Ağustos 2011 20:17

-PARA KARŞILIĞI MOLOTOFLU SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 08.08.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir banka şubesine molotofkokteyli ve havafişekli saldırı düzenleyen ve tren istasyonunun gişesini kundaklamaya çalışırken yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Tuttuklananların, molotofkokteyli saldırıyı para karşılığı yaptıkları öğrenildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 8 gün önce Bismil ilçesinin Ankara Caddesi üzerinde yer alan banka şubesine molotofkokteylli ve havai fişekli saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, saldırıda bankanın ATM cihazının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Saldırının ardında yapılan araştırmalarda, eylemi gerçekleştirenlerin 6 kişinin tren istasyonunun bilet gişesini de kundaklamak üzere hazırlık yaptığına ilişkin bilgiler elde edildiğine yer verilen açıklamada, şöyle denildi: ''Tren istasyonunda tedbir alındığı sırada 6 kişinin ellerinde benzin bidonu ve havai fişekler ile bilet gişesini kundaklamaya teşebbüs ettikleri görülmüş, şahıslardan biri suçüstü, diğer 3 ise bir gün sonra yakalanmışlardır. Yakalanan 4 kişi de sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanmışlardır. Yakalanan şahısların beyanlarındaki karşılıklı tutarlılık ve söz konusu eylemi para karşılığında yaptıklarını beyan etmiş olmaları dikkati çekici bulunmuştur. Olaylara katıldığı bilinen 2 kişi ile talimat ve para verip yönlendirdiği belirlenen 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.''

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