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Dünya

Para karşılığı cinsel ilişkiye prezervatif zorunluluğu getirildi

Almanya para karşılığında yapılan cinsel ilişkiye sınırlama getiriyor

04 Şubat 2015 21:24

Almanya'da, hükümet ortakları CDU/CSU ve SPD'nin vardığı anlaşmaya göre, tasarı ile genelevler başta olmak üzere, para karşılığında yapılan cinsel ilişkilerde kondom zorunluluğu getiriliyor.

Kondom kullanılmaması durumunda kadının değil, erkeğin cezalandırılması da öngörülüyor. Cezanın ne olacağı konusunda karar alınmazken, cezanın miktarı konusunda eyaletlerin kendilerinin karar vermesi isteniyor.

DHA'nın haberine göre, üzerinde anlaşılan tasarıda, genelev, pavyon gibi yerlerin açılması özel izne tabi olacak, çalıştırılacak kadınların bildirimi zorunlu olacak, sınırsız seks uygulaması yasaklanacak ve korunmadan yapılan cinsel ilişkinin reklamı yapılamayacak.

Çalışan kadınların belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçme zorunluluğu ise gönüllülük esasına göre düzenlenecek ve kontroller normal doktor veya belediye sağlık daireleri tarafından da yapılabilecek.

 

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