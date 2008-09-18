Para kamyonu kaza yaparsa

Florida karayolları devriye polisi, "Asfalt, nikel (beş cent) parıltısına gömüldü" dedi.Hazineye ait paraları taşıyan kamyona arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada, para yüklü kamyon devrildi, bir kişi hayatını kaybetti.Hazine kamyonu Miami Merkez Bankası şubesine bozuk para taşıyordu.Hazine Bakanlığı ile Gizli Servis elemanları kazanın meydana geldiği I-95 karayoluna saçılan bozuk paraların toplanmasını denetledi.