T24 LogoT24 Logo
Dünya

Para kamyonu kaza yaparsa

ABD'de 187 bin dolar tutarında 5 cent'lik taşıyan kamyon otoyolda kaza yapınca bütün madeni paralar yola saçıldı

18 Eylül 2008 03:00

ABD'de Philadelphia eyaletinden Florida-Miami'ye 187 bin dolar tutarında 5 cent'lik taşıyan kamyon kaza yapınca paralar yola saçıldı.

Haberin videosu için tıklayın

Florida karayolları devriye polisi, "Asfalt, nikel (beş cent) parıltısına gömüldü" dedi.

Hazineye ait paraları taşıyan kamyona arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada, para yüklü kamyon devrildi, bir kişi hayatını kaybetti.

Hazine kamyonu Miami Merkez Bankası şubesine bozuk para taşıyordu.

Hazine Bakanlığı ile Gizli Servis elemanları kazanın meydana geldiği I-95 karayoluna saçılan bozuk paraların toplanmasını denetledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24