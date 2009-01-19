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Spor

Para için kulübü bırakmam

Barcelona'nın yıldızı Arjantinli Lionel Messi, para için kulübünü kesinlikle bırakmayacağını söyledi.

19 Ocak 2009 02:00


İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın yıldızı Arjantinli Lionel Messi, para için kulübünü kesinlikle bırakmayacağını söyledi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından FC Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, teklif edilen ücret ne olursa olsun, kulübünü bırakmayacağını söyledi.

Messi, FC Barcelona'nın dün Deportivo La Coruna'ya 5-0 üstünlüğüyle biten maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Kariyerimin sonuna dek burada oynamak istiyorum, umarım başarabilirim'' dedi.

Manchester City'nin, AC Milanlı Kaka'ya 100 milyon Avro teklif ettiğinin hatırlatılması üzerine de Messi, kendisine bu kadar para önerilse dahi FC Barcelona'dan vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Deportivo La Coruna maçında, Messi'nin 1, Henry ve Samuel Eto'o'nun 2'şer golüyle sahadan galip ayrılan FC Barcelona, sezonun ilk yarısını 50 puanla tamamlayarak, La Liga tarihinde ''ilk yarıyı en fazla puanla tamamlama'' ve ''59 golle en fazla gol atma'' rekorlarını kırmıştı.

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