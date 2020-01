Para Buffet'ın elinin kiri

T24- Dünyanın 3 numaralı zengini Buffett özel hayatını Time’a anlattı. Buffett birgün zengin olacağını bildiğini belirterek, “Bunu bağımsızlığım için istedim” dedi







Time dergisi ‘İyimser’ manşetiyle dolar milyarderi Warren Buffett’a 8 sayfasını ayırdı. 81 yaşındaki Buffet’ın kendisini para kazanmaya adadığını belirten dergi, ünlü işadamının “Adalet”e ve “Hükümetin insanlara daha iyi bir hayat sunacağına dair yeteneğine” inandığını kaydetti. “Ben tüm bunlardan dolayı iyi bir servete sahibim” diyen Buffet’ın çok mütevazi bir hayat sürdüğü kaydedildi.



‘Çalışmaya başladığında dünyanın en zengini olmayı hedeflemiş miydiniz?’ sorusuna Buffett, “Biliyordum. Çok fazla para kazanmak istedim. Fakat bunu bağımsızlığımı elde edebilmek için istedim. Bu benim için en önemli şey. Paralarımın çoğu zaten hayır işlerine gidiyor” cevabını verdi.





Yıllık harcaması 150 bin $





Buffet’ın Doğduğu şehir Omaha’da 2006 model Cadillac arabasını kendi kullandığı vurgulanan haberde, “Şehirdeki herkes Buffett’ı tanıyor. Diğer ultra zenginler gibi izole edilmiş bir adada yaşamıyor. 1958’de 31.500 dolara satın aldığı, iddiasız bir sokakta bulunan beş yatak odalı evde yaşıyor. Küçük ofisinde şirketin yemekhanesi bulunuyor. Ofisi süssüz ve sakin bir dekora sahip. Buffett, boş odaların ışıklarını söndürüyor.





Kendini şımarttığı en büyük oyuncağı ise jeti. Özel jeti için yılda 1 milyon dolar harcıyor. Kişisel harcamaları yılda 150 bin doları buluyor” ifadelerine yer verildi.





Kahramanı ilk karısı





Buffet’in hayatındaki kahramanlardan biri 2004 yılında kanserden hayatını kaybeden ilk karısı Susan Thompson Buffett. Karısı için “İnanılmaz biçimde akıllı ve iyi bir insandı” diyor.

81 yaşındaki Buffett Berkshire Hathawey adlı şirketiyle halen şekerden, elektriğe kadar çok geniş yelpazede 76 farklı firmaya yatırım yapmış durumda.





Dünyanın üçüncü zengini Buffett’ın aylık 1 milyar dolarlık nakit akışı var. Coca Cola, American Express, IBM ve Procter & Gamble gibi ABD’nin büyük şirketlerinin büyük ortağı.

Buffet’ın geçen yıl ABD’nin ekonomik sıkıntıdan kurtulması için süper zenginlere vergi konulmasını istemesiyle ABD’nin en cömert kapitalisti olduğu belirtiliyor. 45 milyar dolar serveti olan Buffett sıkıntıyı aşabilmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylüyor. Buffett’ın hayran olduğu ünlü ikon sanatçı Sophia Loren, en sevdiği film ise The Bridge on the River Kwai.





İki oğlu da yanında değil!





Warren Buffett’in iki oğlu var. Küçük oğlu Peter kompositörlük, yazarlık, müzisyenlik yapıyor, büyük oğlu Howard ise üniversiteyi bile bitirmedi ve çiftçi. Buffett oğullarının ‘Berkshire Hathaway’de çalışmalarını istiyor. Oğulları ise babalarının parasına ihtiyaç duymadıklarını söylüyor.