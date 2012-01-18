T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Para Buffet'ın elinin kiri

Dünyanın 3 numaralı zengini Buffett birgün zengin olacağını bildiğini belirterek, “Bunu bağımsızlığım için istedim” dedi

18 Ocak 2012 02:00


 T24-  Dünyanın 3 numaralı zengini Buffett özel hayatını Time’a anlattı. Buffett birgün zengin olacağını bildiğini belirterek, “Bunu bağımsızlığım için istedim” dedi




Time dergisi ‘İyimser’ manşetiyle dolar milyarderi Warren Buffett’a 8 sayfasını ayırdı. 81 yaşındaki Buffet’ın kendisini para kazanmaya adadığını belirten dergi, ünlü işadamının “Adalet”e ve “Hükümetin insanlara daha iyi bir hayat sunacağına dair yeteneğine” inandığını kaydetti. “Ben tüm bunlardan dolayı iyi bir servete sahibim” diyen Buffet’ın çok mütevazi bir hayat sürdüğü kaydedildi.

‘Çalışmaya başladığında dünyanın en zengini olmayı hedeflemiş miydiniz?’ sorusuna Buffett, “Biliyordum. Çok fazla para kazanmak istedim. Fakat bunu bağımsızlığımı elde edebilmek için istedim. Bu benim için en önemli şey. Paralarımın çoğu zaten hayır işlerine gidiyor” cevabını verdi.


Yıllık harcaması 150 bin $


Buffet’ın Doğduğu şehir Omaha’da 2006 model Cadillac arabasını kendi kullandığı vurgulanan haberde, “Şehirdeki herkes Buffett’ı tanıyor. Diğer ultra zenginler gibi izole edilmiş bir adada yaşamıyor. 1958’de 31.500 dolara satın aldığı, iddiasız bir sokakta bulunan beş yatak odalı evde yaşıyor. Küçük ofisinde şirketin yemekhanesi bulunuyor. Ofisi süssüz ve sakin bir dekora sahip. Buffett, boş odaların ışıklarını söndürüyor.


Kendini şımarttığı en büyük oyuncağı ise jeti. Özel jeti için yılda 1 milyon dolar harcıyor. Kişisel harcamaları yılda 150 bin doları buluyor” ifadelerine yer verildi.


Kahramanı ilk karısı


Buffet’in hayatındaki kahramanlardan biri 2004 yılında kanserden hayatını kaybeden ilk karısı Susan Thompson Buffett. Karısı için “İnanılmaz biçimde akıllı ve iyi bir insandı” diyor.
81 yaşındaki Buffett Berkshire Hathawey adlı şirketiyle halen şekerden, elektriğe kadar çok geniş yelpazede 76 farklı firmaya yatırım yapmış durumda.


Dünyanın üçüncü zengini Buffett’ın aylık 1 milyar dolarlık nakit akışı var. Coca Cola, American Express, IBM ve Procter & Gamble gibi ABD’nin büyük şirketlerinin büyük ortağı.
Buffet’ın geçen yıl ABD’nin ekonomik sıkıntıdan kurtulması için süper zenginlere vergi konulmasını istemesiyle ABD’nin en cömert kapitalisti olduğu belirtiliyor. 45 milyar dolar serveti olan Buffett sıkıntıyı aşabilmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylüyor. Buffett’ın hayran olduğu ünlü ikon sanatçı Sophia Loren, en sevdiği film ise The Bridge on the River Kwai.


İki oğlu da yanında değil!


Warren Buffett’in iki oğlu var. Küçük oğlu Peter kompositörlük, yazarlık, müzisyenlik yapıyor, büyük oğlu Howard ise üniversiteyi bile bitirmedi ve çiftçi. Buffett oğullarının ‘Berkshire Hathaway’de çalışmalarını istiyor. Oğulları ise babalarının parasına ihtiyaç duymadıklarını söylüyor.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24