-Para bitti kapınızın önünü süpürün MADRİD (A.A) - 12.10.2011 - İspanya'da mali sıkıntı içindeki bir belediyenin başkanı, hizmetleri yerine getiremeyince, halktan yardım istedi. Katalonya bölgesindeki Esparreguera kentinin Belediye Başkanı Joan-Paül Udine, kent sakinlerine gönderdiği resmi yazıda, eski zamanlara dönülmesini istedi. 22 bin nüfuslu kentin belediye başkanı yazıda, "Ninelerimiz ve dedelerimizin geleneklerini tekrar canlandırabilmek için, herkesin düzenli olarak evinin önünü ve sokağı süpürmesini rica ediyoruz" ifadesini kullandı. Belediye başkanı halktan, evlerinin yakınlarındaki park ve yeşil alanları da kendi sularıyla sulamasını talep etti.