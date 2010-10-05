-PARA BİRİMİNİN DEĞERİNİ YÜKSELTMESİ İSTENDİ BRÜKSEL (A.A) - 05.10.2010 - Avrupa Birliği, Asya-Avrupa zirvesine katılan Çin Başbakanı Wen Jiabao'dan, para birimi yuanın değerlenmesine izin vermesini talep etti. Avro Bölgesi Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in haziran ayında aldığı daha esnek döviz kuru kararını memnuniyetle karşıladıklarını fakat bunun somut sonuçlarını henüz göremediklerini söyledi. Juncker, zirvede Çin Başbakanı Wen'den, yuanın "düzenli, kaydadeğer ve yaygın şekilde değerlenmesine" müsaade etmesini istediklerini aktardı. ABD ve AB, Çin'i para biriminin değerini yapay şekilde düşük tutarak ihracatı teşvik etmekle suçluyor. Aylık ortalama 20 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Çin, döviz kurunu serbestleştirerek bu avantajdan vazgeçmek istemiyor.