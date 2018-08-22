Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli atletlerden iki altın madalya

Almanya'da düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonada milli atletlerden Zübeyde Süpürgeci ile Hamide Kurt altın, Zeynep Acet ise gümüş madalya elde etti.

T54 kategorisi kadınlar 200 metrede altın madalya mücadelesi veren Zübeyde Süpürgeci, 30.96'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı ve şampiyona rekoru kırdı. Bu kategoride bir önceki rekor 32.04'lük derecesiyle 2003'ten bu yana Büyük Britanyalı Rachel Potter'a aitti.

T53 kategorisi kadınlar 200 metre finalinde piste çıkan milli atlet Hamide Kurt, 31.59 derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalyaya uzandı. Hamide, 33.53'lük dereceyle İtalyan atlet Francesca Porcellato'ya ait şampiyona rekorunu geliştirdi.

Aynı yarışta yer alan diğer milli atletlerden Zeynep Acet ise 35.78 derecesi ile yarışı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Erdoğan tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'a tebrik telgrafı gönderdi.