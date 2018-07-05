Para anlaşmazlığından tartıştığı kadını öldüren sanığın ömür boyu hapsi istendi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Hülya B.\'yi (28) bıçakla öldüren tutuklu sanık Doğan Sönmez (63) hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. Sönmez için \'kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Doğan Sönmez, iddiaya göre, poliste \'fuhuş\'tan kaydı bulunan Hülya B.\'ye evini günlük kiraya verdi. Sönmez, 18 Mart günü, Hülya B. ile para anlaşmazlığı yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sönmez, Hülya B.\'yi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Sönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hülya B. ise hastanede tedavi görerek, sağlığına kavuştu. Doğan Sönmez, 26 Nisan\'da tahliye edilirken, 16 gün sonra merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi\'nde Hülya B. ile karşılaştı. Sönmez, genç kadını burada yine bıçakladı. Ağır yaralanan Hülya B., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Doğan Sönmez, Hülya B.\'nin yakınları tarafından yakalanıp, dövülünce hastanelik oldu. Tedavisi tamamlanan Sönmez, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Cumhuriyet Savcısı Murat Bağlamaç\'ın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcı Bağlamaç\'ın hazırladığı iddianamede, tutuklu sanık Doğan Sönmez’in, \'fuhuş\'tan poliste kaydı bulunan Hülya B.\'ye, kendi oturduğu evini günlük kiraya verdiği belirtildi. Sanığın, 18 Mart’ta aralarında çıkan tartışmada kiracısını bıçakla yaraladığı, 26 Nisan’da tahliye olduğu, 12 Mayıs günü de yol kenarında gördüğü kadını tekrar bıçaklayarak, öldürdüğü kaydedildi.

\'TERS CEVAP VERİNCE BIÇAKLADIM\'

Doğan Sönmez, iddianamede yer alan savunmasına göre, Hülya B.\'yi evindeki eşyaları ve parasını aldığı için öldürdüğünü öne sürdü. Sönmez, \"Hülya, benim evimde erkeklerle birlikte oluyordu. Daha sonra kendisini bıçakladığım için cezaevine girdim. Tahliye olunca evime gittim. Mühürlü olan kapımı açıp, içeri girdiğimde eşyalar yerinde yoktu. Evden çıkıp, Ankara yolundaki benzin istasyonuna, arkadaşımın yanına giderken, 2 bira içtim. Hülya’nın fuhuş için beklediği yerden geçerken, onu gördüm. Yanına gittim. Evdeki eşyaları sordum. Ters cevap verince aramızda tartışma çıktı, bıçakladım\" dedi.

Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, \'kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Doğan Sönmez, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.



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