T24 LogoT24 Logo
Spor

Papy ve Göksu imzaladı

Trabzonspor, altyapıdan Göksu Alhas ve Burundili futbolcu Faty Papy ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

21 Ocak 2009 02:00


Trabzonspor, altyapıdan Göksu Alhas ve Burundili futbolcu Faty Papy ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenen ve Kulüp Başkanı Sadri Şener'in de hazır bulunduğu imza töreninde Göksu Alhas ve Faty Papy, kendilerini 4.5 yıllığına Bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attılar.

Kulüp Başkanı Sadri Şener, imza töreninde yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un iyi futbolcular yetiştiren bir kulüp olduğunu söyledi. Trabzonspor'un bu sezon yaptığı transferlerin herkes tarafından bilindiğini belirten Şener, "Trabzonspor, ruhunda aynı zamanda iyi futbolcu yetiştiren bir takım olduğunu kurulduğundan beri ispatlamıştır. Göksu, altyapımızdan yetiyen ve gol kralı olan bir oyuncumuzdur. Faty Papy ise uzun zamandan beri hocalarımız tarafından izlenip getirilen yabancı oyuncumuz. İnşallah devamlı olarak A takıma çok büyük katkıları olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Genç futbolcu Göksu Alhas ise, yıllardır taraftarı olduğu takımın formasını giymenin kendisini için bir hayal olduğunu belirterek, "Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bundan sonra iş bana düşüyor. Çok çalışıp Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Hedefim takımın kalıcı oyuncusu olmaktır. Bana emeği geçen herkese ve bana A takımda şans veren Ersun hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Burundili futbolcu Faty Papy de, Trabzon'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bana burada şans verildiği için çok memnunum. En büyük amacım gençlerden oluşan bu takıma katkıda bulunmak olacak. Sezon sonu geldiğinde de bu genç takımla birlikte hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmış olacağız" diye konuştu.

Trabzonspor ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Göksu Alhas ve Faty Papy, imza töreni sonrası birlikte basın mensuplarına poz verdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24