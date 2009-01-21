Papy ve Göksu imzaladı



Trabzonspor, altyapıdan Göksu Alhas ve Burundili futbolcu Faty Papy ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenen ve Kulüp Başkanı Sadri Şener'in de hazır bulunduğu imza töreninde Göksu Alhas ve Faty Papy, kendilerini 4.5 yıllığına Bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attılar.



Kulüp Başkanı Sadri Şener, imza töreninde yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un iyi futbolcular yetiştiren bir kulüp olduğunu söyledi. Trabzonspor'un bu sezon yaptığı transferlerin herkes tarafından bilindiğini belirten Şener, "Trabzonspor, ruhunda aynı zamanda iyi futbolcu yetiştiren bir takım olduğunu kurulduğundan beri ispatlamıştır. Göksu, altyapımızdan yetiyen ve gol kralı olan bir oyuncumuzdur. Faty Papy ise uzun zamandan beri hocalarımız tarafından izlenip getirilen yabancı oyuncumuz. İnşallah devamlı olarak A takıma çok büyük katkıları olacağına inanıyorum" diye konuştu.



Genç futbolcu Göksu Alhas ise, yıllardır taraftarı olduğu takımın formasını giymenin kendisini için bir hayal olduğunu belirterek, "Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bundan sonra iş bana düşüyor. Çok çalışıp Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Hedefim takımın kalıcı oyuncusu olmaktır. Bana emeği geçen herkese ve bana A takımda şans veren Ersun hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.



Burundili futbolcu Faty Papy de, Trabzon'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bana burada şans verildiği için çok memnunum. En büyük amacım gençlerden oluşan bu takıma katkıda bulunmak olacak. Sezon sonu geldiğinde de bu genç takımla birlikte hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmış olacağız" diye konuştu.



Trabzonspor ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Göksu Alhas ve Faty Papy, imza töreni sonrası birlikte basın mensuplarına poz verdiler.