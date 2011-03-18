-PAPULYAS TÜRKİYE'DE NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYOR ATİNA (A.A) - 18.03.2011 - Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunan adaları karşısındaki, deprem kuşağında yeralan bölgede nükleer santral inşaa edilmesi yolundaki ısrarının anlaşılmaz olduğunu'' ileri sürdüğü bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu NET'in haberine göre, Papulyas, Tanagra askeri üssüne gerçekleştirdiği ziyarette, Türk-Yunan ilişkileri ile Türkiye'de nükleer santral inşaa edilmesi konularında da açıklamalarda bulundu. NET, Papulyas'ın, iyi komşuluk ilişkileri ile ilişkilerin normal olduğu yeni bir döneme girilmesinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu söylediğini duyurdu. Papulyas'ın ayrıca, ''Yunan hava sahası ve karasularının ihlal edilmesi bizi yıldırmamaktadır'' ifadesini de kullandığı kaydedildi. Diğer yandan, Türkiye'de nükleer santral inşaa edilmesi konusuna da atıfta bulunan Papulyas'ın, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunan adaları karşısındaki, deprem kuşağında yeralan bölgede nükleer santral inşaa edilmesi yolundaki ısrarının anlaşılmaz olduğunu'' da ileri sürdüğü ve ''Türkiye Başbakanı'nın konuyu düşünmesi, Avrupa'nın da müdahalede bulunması gerektiğini'' söylediği bildirildi.