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Dünya

PAPUA YENİ GİNE'DE ŞİDDETLİ DEPREM SİDNEY (A.A)

01 Ağustos 2011 11:05

-PAPUA YENİ GİNE'DE ŞİDDETLİ DEPREM SİDNEY (A.A) - 01.08.2011 - Güneydoğu Pasifik'teki Papua Yeni Gine kıyılarında 6.8 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Kurumunca yapılan açıklamada, depremin Wewak kasabasının 81 kilometre doğusunda yerin 16 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nin tsunami uyarısı yapmadığı, depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. Papua Yeni Gine, ''Pasifik ateş çemberi'' adlı deprem ve volkan kuşağında yer alıyor, dünya çapındaki depremlerin yüzde 90'ı bu bölgede gerçekleşiyor.

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