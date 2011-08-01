-PAPUA'DAKİ ŞİDDET OLAYLARINDA 21 KİŞİ ÖLDÜ ABEPURA (A.A) - 01.08.2011 - Endonezya'nın Papua eyaletinde, Kasım ayında yapılacak yerel seçimlerle bağlantılı olduğu belirtilen şiddet olaylarında 21 kişinin öldüğü bildirildi. Polis, Puncak bölgesinde, dün rakip adayların yandaşları arasında meydana gelen olaylarda 17 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını belirtti. Bölgeye polis ve asker gönderildiğini, durumun gergin, ancak kontrol altında olduğu kaydedildi. Abepura bölgesinde ise bugün, silahlı kişilerin bir minibüse ateş açması sonucu dört kişinin öldüğü, yedi kişinin yaralandığı belirtildi.