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Dünya

Papua Yeni Gine'de etnik çatışma WELLİNGTON (A.A) 

08 Kasım 2011 10:04

-Papua Yeni Gine'de etnik çatışma WELLİNGTON (A.A) - 08.11.2011 - Papua Yeni Gine'nin en büyük ikinci şehri Lae'de çıkan etnik çatışmada en az 6 kişinin öldüğü bildirildi. Hükümete bağlı araştırma görevlisi Dominic Evere, Associated haber ajansına yaptığı açıklamada, isyanın kıvılcımın genç bir kadına tecavüz edildiği iddiası üzerine başladığını, çatışmalarda en az 6 kişinin öldüğünü söyledi.  Evere ayrıca, binlerce kişinin evsiz kaldığını ve Lae şehrinin hayalet şehre döndüğünü de belirtti. Polisin asayişi sağladığını belirten Evere, ancak bu durumun geçici olduğunu kaydetti.

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