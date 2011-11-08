-Papua Yeni Gine'de etnik çatışma WELLİNGTON (A.A) - 08.11.2011 - Papua Yeni Gine'nin en büyük ikinci şehri Lae'de çıkan etnik çatışmada en az 6 kişinin öldüğü bildirildi. Hükümete bağlı araştırma görevlisi Dominic Evere, Associated haber ajansına yaptığı açıklamada, isyanın kıvılcımın genç bir kadına tecavüz edildiği iddiası üzerine başladığını, çatışmalarda en az 6 kişinin öldüğünü söyledi. Evere ayrıca, binlerce kişinin evsiz kaldığını ve Lae şehrinin hayalet şehre döndüğünü de belirtti. Polisin asayişi sağladığını belirten Evere, ancak bu durumun geçici olduğunu kaydetti.