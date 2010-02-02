Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

Büyük Okyanus'taki Papua
Yeni Gine açıklarında 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana
geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'ndan
yapılan açıklamada, depremin merkezinin Papua Yeni Gine'nin Bougainville
bölgesinin 126 kilometre açığında, 74 kilometre derinlikte olduğu
belirtildi.
Papua Yeni Gine'de hissedilen depremin ilk belirlemelere göre
can veya mal kaybına yol açmadığı ifade edilirken, tsunami uyarısı da
yapılmadı.
Denizlerde meydana gelen 6 ve üstü büyüklüğündeki depremler
genellikle tsunamiye yol açıyor. Avustralya'nın kuzeyindeki Papua Yeni Gine,
“Pasifik ateş çemberi” denilen ve sismik aktifliğin yüksek olduğu bölgede yer
alıyor.