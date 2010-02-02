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Dünya

Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

02 Şubat 2010 09:38

Büyük Okyanus'taki Papua Yeni Gine açıklarında 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, depremin merkezinin Papua Yeni Gine'nin Bougainville bölgesinin 126 kilometre açığında, 74 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Papua Yeni Gine'de hissedilen depremin ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadığı ifade edilirken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Denizlerde meydana gelen 6 ve üstü büyüklüğündeki depremler genellikle tsunamiye yol açıyor. Avustralya'nın kuzeyindeki Papua Yeni Gine, “Pasifik ateş çemberi” denilen ve sismik aktifliğin yüksek olduğu bölgede yer alıyor.

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