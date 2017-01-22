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Dünya

Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde deprem

Aralık 2016'da da yine aynı büyüklükte bir deprem gerçekleşmişti

22 Ocak 2017 10:16

Depremin merkez üssü, Papua Yeni Gine'ye bağlı Bougainville Adası'nın Panguna kasabasının 41 kilometre batısı olarak açıklandı. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin derinliğini 136 kilometre olarak duyurdu.

Depremin ardından Papua Yeni Gine ve komşu ülkeler için tsunami uyarısı verildi. Uzmanlar, depremin derinliğinin fazla olmasının, büyük tsunami dalgalarının oluşması ihtimalini düşürdüğünü belirtti. Reuters'ın haberine göre, daha sonra yapılan açıklamalarda ise bölgedeki tsunami tehdidinin ortadan kalktığı bildirildi.

 

Can kaybı yok

 

Şu ana kadar depremde ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bildirim olmadı.

USGS, depremin büyüklüğünü daha önce 8 olarak duyurmuştu.

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki ada ülkesi Papua Yeni Gine, sık sık büyüklüğü 7'nin üzerindeki depremlerle sarsılıyor. Ada, Avustralya ve Pasifik tektonik levhaları sınırında yer alıyor.

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