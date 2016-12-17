Papua Yeni Gine'de 7.9 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde Papua Yeni Gine açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 7.9 olarak açıkladı.

Depremin ardından tsunami alarmı verilirken, Papua Yeni Gine'deki bazı sahillerde dalga boyunun 3 metreyi aşabileceği uyarısı yapıldı. Yeni Zelanda'da da tsunami tehlikesi olduğu bildirildi. Yeni Zelanda Sivil Savunma Bakanlığı, resmi tsunami alarmı verdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin tahminlerine göre, depremin merkezi Yeni İrlanda eylaetindeki Tarom şehrinin 46 kilometre doğusunda yer aldı. Depremin ardından, 5.5 ve 6.1 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Aralık ayının başında Papua Yeni Gine'nin komşusu Solomon Adaları'nda çok sayıda deprem meydana gelmişti. Depremlerin ardından ciddi boyutlarda tahribat oluşmamıştı.

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dpa/DW, BÖ/EC