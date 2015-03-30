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Dünya

Papua Yeni Gine'de 7,7 depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Papua Yeni Gine açıklarında, Solomon Denizi'nde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

30 Mart 2015 10:34

Papua Yeni Gine'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer deprem sonrası tsunami uyarısı yaptı.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkezinin Kokopo şehrinin 54 kilometre güneydoğusunda, Rabaul kasabası yakınlarında olduğunu duyurdu.

Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar olup olmadığına dair bilgi verilmezken, deprem sonrası tsunami uyarısı geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları kıyıları için 'riskli tsunami dalgaları' uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Dalgalar, depremin merkez üssünün 1000 kilometre çevresinde etkili olabilir. Pasifik Okyanusu genelinde yıkıcı dalga beklenmiyor" denildi.

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