Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Güney Pasifik kıyılarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair henüz ayrıntılı bir bilgi yok.

Depremin merkez üssü Bougainville Adası'ndaki Panguna kasabasının 75 kilometre güneydoğusu olarak bildirildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları’nda tsunami uyarısı verdi.

Papua Yeni Gine çok sık depremlerin meydana geldiği bir bölge ve "ateş çemberi" diye anılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.