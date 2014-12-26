Papua Yeni Gine'de 4 kadın ve 13 çocuk 'cadılık' suçlamasıyla öldürülebilir

Papua Yeni Gine'de yerlilerin 4 kadın ve 13 çocuğu cadılıkla suçlandığı açıklandı. Yetkililer, kadın ve çocukların ölüm tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Radikal'in haberine göre, açıklamayı Radio Australia’da yayınlanan Pacific Beat adlı programa konuşan Lutherci misyoner Anton Lutz yaptı. Cadılıkla suçlanan dört kadını ve çocukları kurtarmak için yardım çağrısında bulunan Lutz, kadın ve çocukları, bir “cadı avcısının” köylülere hedef gösterdiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bir cadı avcısı Wanakipa adlı bir köye gitmiş ve buradaki kadınları köylülere ‘cadı’ olarak hedef göstermiş. Hayatları çok ciddi şekilde tehlikede. Bu Hewa dili konuşan yerliler arasında yaygın. Çok geniş bir topluluklar ve kadınları öldürmeleriyle biliniyorlar. Son yıllarda 20 kadın cadılık nedeniyle öldürüldü.”

Son 10 yılda öldürülen kadınların en az 25’ini tanıdığını söyleyen Lutz, topluluğa ulaşımın zor olması nedeniyle yetkililerin yardım edemediğini ifade etti. Lutz, “Yerliler ülkenin çok uzak bir bölgesinde. Hala yetkilileri harekete geçirmeye çalışıyoruz ve polisin bizi aramasını bekliyoruz" dedi.