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Dünya

PAPUA YENİ GİNE'DE 200 YENİ CANLI TÜRÜ SYDNEY (A.A)

07 Ekim 2010 15:12

-PAPUA YENİ GİNE'DE 200 YENİ CANLI TÜRÜ  SYDNEY (A.A) - 07.10.2010 - Papua Yeni Gine'de yapılan araştırmalarda 200 yeni canlı türünün bulunduğu bildirildi. Güney Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine'de geçen yıl yapılan iki çalışmada bulunanlar arasında, 2 santimetre büyüklüğünde uzun burunlu kurbağanın yanı sıra parlak pembe gözlü ve zeki yeşil çekirge ile beyaz kuyruklu fare yer alıyor. Papua Yeni Gine'nin el değmemiş dağlarında keşfedilen yeni canlı türleri, merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Koruma Derneği tarafından açıklandı. Derneğin araştırmacıları yaptıkları gezilerde 24 kurbağa türü, çok sayıda örümcek çeşidi ile daha önce bilimsel literatürde tanımlanmamış olan ve aralarında karınca ile yusufçukların da yer aldığı 100 civarında böcek türü buldu. Araştırma ekibinin lideri Stephen Richards, bulduklarının, aslında dünya hakkında bildiklerinin çok az olduğunu gösterdiğini belirterek, biyoçeşitliliğin kaybolması ve iklim değişikliğiyle ilgili olarak çoğu haklı kaygılar bulunduğunu söyledi.

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