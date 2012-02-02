-Papua Yeni Gine açıklarında batan feribot MORESBY LİMANI (A.A) - 02.02.2012 - Papua Yeni Gine açıklarında, 300'den fazla kişinin bulunduğu feribotun batmasının ardından 238 kişi kurtarıldı. Papua Yeni Gine Seyir Güvenliği Dairesi'nin sözcüsü, 238 kişinin kurtarıldığını, onlarca kişinin kaybolduğunu belirtti. Sözcü, kayıp sayısının tam olarak bilinmediğini söyledi. Kurtarılanların çoğunun helikopterlerle hastanelere götürüldüğü bildirildi. Feribotun batma nedeni henüz bilinmiyor. Kurtarma ekipleri kazadan hemen sonra yaptıkları açıklamada, feribotun battığı bölgede bulunan 8 ticari gemiden 5'inin 219 kişiyi kurtardığını belirtmişti. Yetkililer, feribotun Lae ve Kimbe kıyı kentleri arasındayken yardım çağrısında bulunduğunu belirtmiş, bazı ticari gemiler kaza yerine yönlendirilmişti.