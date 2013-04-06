Papua Yeni Gine 7,1 büyüklüğünde depremle sallandı

Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.



ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Endonezya açıklarında denizin 75 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Papua eyaleti olduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Endonezya'dan yapılan ilk açıklamada depremin karada olduğu bu nedenle tsunami riski bulunmadığı belirtildi.

Can ve mal kaybına ilişkin bilgi henüz yok. Deprem bölgede paniğe yol açtı.

Güneydoğu Asya ülkelerinde, 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 230 bin kişi yaşamını yitirmişti. Deprem ve tsunami bölgedeki 13 ülkeyi etkilemişti.



Afganistan'da 5,7'lik deprem



Afganistan'da, yerel saatle 03.25'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü başkent Kabil'in 300 kilometre kuzeydoğusundaki Hindikuş bölgesi olduğu bildirilen deprem, komşu ülke Tacikistan'da da hissedildi.

Depremin can kaybı ya da hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.