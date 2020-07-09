Papiss Cisse'nin menajeri açıkladı: Beşiktaş'ta oynamak istiyor

Yeni sezonda kadrosuna bir santrafor takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta arayışlar son buldu. Burak Yılmaz'ın yanına bir isim daha transfer etmek isteyen Sergen Yalçın, eski öğrencisi

'yi Beşiktaş'a getiriyor.

Alanyaspor'un Senegalli santraforu Papiss Demba Cisse, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olan 35 yaşındaki Cisse'nin Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Beşiktaş'ta yeni sezonda forvet hattında Papiss Demba Cisse ve Burak Yılmaz ikilisi görev yapacak.

Menajeri açıkladı: Birkaç güne açıklanacaktır

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Pappis Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister." şeklinde konuştu.

Pappis Cisse'nin performansı

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 29 maça çıkan Cisse, bu maçların 27'sine ilk 11'de başladı ve bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösterdi.



Attığı 22 golün yanında 1 de asisti bulunan Cisse, 112 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Maç başına 3.4 şut çeken Cisse, Süper Lig gol krallığı yarışında 1 sırada bulunuyor.