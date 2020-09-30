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Spor

Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

30 Eylül 2020 11:12

Bu sezon kadrosuna 14 yeni futbolcu katan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle bugün bir araya gelerek transfere son şeklini verecek.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da oynayan ve sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti.

35 yaşındaki golcünün menajeriyle bir görüşme yapacak olan Fenerbahçe, anlaşma sağlanması halinde Cisse'yi sağlık kontrolünden geçirecek ve imzalar atılacak.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 38 maça çıkan 35 yaşındaki Cisse, 26 gol atıp 2 de asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti.

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