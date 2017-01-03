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Spor

'Papen Mustafa' 42 yaşında sözleşme imzaladı

Mustafa Kocabey, Çanakkale amatör lig takımlarından Ayvacık Belediyespor'la anlaştı

03 Ocak 2017 12:29

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 1992-1993 sezonunda, dönemin teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp tarafından A takıma alınan ve o dönem Fransızların ünlü golcüsü Jean-Pierre Papin'e benzetildiği için kendisine "Papen" lakabı takılan Mustafa Kocabey, Ayvacık Belediyespor forması giyecek.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, belediye binasında yapılan imza töreninde yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Mustafa Kocabey'i takımda görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

 

"Sarı-kırmızıdan kopamadım"

 

Mustafa Kocabey de sarı-kırmızılı formadan kopamadığını ve bu yüzden Çanakkale'nin amatör ligi takımlarından sarı-kırmızılı renklere sahip Ayvacık Belediyespor ile anlaştığını belirtti.

Takım kaptanı Yüksel Çalışkan ise "Mustafa Kocabey'den öğreneceğimiz çok şey var. Takımımızda bir ağabey olacak. Onun önderliğinde Ayvacık Belediyespor'u eski başarılı günlerine kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.

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