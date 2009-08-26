Papazlar Madonna'yı istemiyor

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, Madonna'nın 29 Ağustos'ta Sofya'da vereceği konsere karşı olduğunu açıkladı. Kilisenin üst yönetim organı Yüksek Sinod, bir bildiri yayımlayarak Yahya Peygamber’in anıldığı günde Madonna’nın konser vermesine karşı olduğunu belirtti.

Bildiride, “Madonna, Hıristiyan toplumların yaşadığı ülkelerde verdiği her konserde, o ülkedeki inançlı insanların kutsal saydıkları olaylara ve görüşlerine karşı saygısızlık gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

Madonna’nın konserlerinde Hıristiyan ahlakına aykırı mesajlar vermeye çalıştığı ileri sürülen bildiride, “Biz ancak temelinde Ortodoks Hıristiyan öğretisinin yer aldığı, manevi değerleri esas alan sanata ve sanatçılara destek veririz” denildi. Bildiride, Madonna’nın konser vermek istediği 29 Ağustos’ta Bulgaristan’daki Hıristiyanların oruç tutarak, dünyevi zevklerden uzak durduğu da hatırlatıldı. Filibe kenti Ortodoks papazları da bir süre önce aynı gerekçelerle konsere karşı çıkarak protesto bildirisi yayımlamış, Yüksek Sinod’a tepki göstermesi çağrısı yapmıştı.

Hazırlıklar sürüyor

Madonna’nın Polonya’da 15 Ağustos’ta verdiği konser de Meryem Ana’yla ilgili kutsal bir güne rastladığı için radikal Katoliklerin tepkisini çekmişti.

Bu arada, Sofya’da konser hazırlıkları sürüyor. Stadyumun çevresine yüksek metal çitler takan 1000 kişilik ekip, sahneyi kurmak için gece gündüz çalışıyor. Sahne 40 metre yüksekliğinde ve 85 metre genişliğinde olacak. Bulgar basını konser için dört çocuğuyla birlikte iki özel uçakla Sofya’ya gelecek Madonna’nın geceyi de Viyana’da kiraladığı bir şatoda geçireceğini yazdı.