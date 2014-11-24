'Papazlar çocuklara sistematik tecavüz etti'

İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Granada kilisesine bağlı bazı papazların küçük yaştaki çocuklarla özel evlerde partiler düzenlediği ve bu partilerde çocuklarla zorla cinsel ilişkiye girdikleri iddia ediliyor.

DHA'dan Mehmet Çiftçi'nin haberine göre, olay çocuklardan birinin Katolik dünyasın ruhani lideri Arjantinli Papa Francesco’ya gönderdiği bir mektupta ortaya çıktı.

'Çocukluğum sistematik tecavüzle geçti'

Mektubu yazan kişi Granada bölgesinde çalışan bazı papazların kendisine yıllarca tecavüz ettiğini belirterek Papa’dan bu olayın önüne geçilmesini istedi. 24 yaşında olan bu kişi çocukluğunun tamamının papazların sistematik olarak yaptıkları tecavüzlerle geçtiğine dikkat çekerek hayatının karardığını ve halen kız-erkek gözetmeksizin devam ettiğini yazdı.

Papa harekete geçti, 4 papaz gözaltına alındı

Bu mektuba cevap veren Papa Francesco olayla ilgili olarak hemen harekete geçerek İspanya’daki yetkililerle görüşmeler yaptı. Kilise bu olayın gün ışığına çıkmaması için büyük uğraş vermesine rağmen basının araştırması ile ilk belirlemelere göre 12 papaz hakkında soruşturma başlatıldı.



Papazlardan 4’ü gözaltına alınırken, tutuklamaların önümüzdeki günlerdede devam edeceği ifade ediliyor.



Granada kilisesi tecavüzlerle ilgili halktan özür diledi ancak halkın öfkesi devam ediyor. Kiliseye giden bazı papazlar ise yere yatarak Hz. İsa’nın kendilerini affetmesini istedi.