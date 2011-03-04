-PAPAZA SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - İstanbul'daki bir kilisede görev yapan din görevlisine yönelik suikast hazırlığı yaptıkları öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, kentteki bir kilisede görevli papaza suikast yapılacağı yönünde ihbar alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki bir eve operasyon düzenledi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evde yapılan aramada iki adet tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.