-Papaz şeytan çıkarırken kızkardeşini öldürdü LA PAZ (A.A) - 20.12.2011 - Bolivya'da, ''şeytan çıkarma'' ayini sırasında kardeşlerini öldüren evanjelist papaz ile kızkardeşi tutuklandı. Papaz Carlos Uriona ve Adelaida Marca, kızkardeşlerini boğarak öldürmekle suçlanıyor. Polis, kurbanın cesedinin Uriona'ya ait bir dükkanda bulunduğunu açıkladı. Sorgu sırasında Marca, ağabeyinin şeytani bir varlığın etkisi altında olduğuna inandığı kızkardeşini küvete daldırarak kurtarmaya çalıştığını söyledi. Uriona ve Marca'nın, yargılanmadan önce psikolojik değerlendirmeye tabi tutulması bekleniyor.