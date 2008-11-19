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Spor

Papaz olacakmış!..

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Ze Roberto, futbolu bırakınca papaz olmak istediğini açıkladı.

19 Kasım 2008 02:00

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Ze Roberto, futbolu bırakınca papaz olmak istediğini açıkladı.

Ze Roberto, Sport Bild'e yaptığı açıklamada, dinine bağlı bir kişi olduğunu belirterek, "Profesyonel futbol hayatımı sonlandırınca, papaz olmayı hayal ediyorum" dedi.

Bu konuyu uzun süredir araştırdığını ifade eden Ze Roberto, "papaz olabilmem için dört yıl teoloji okumam gerekiyor. Buna değer, çünkü din benim için önemli" diye konuştu.

34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 1994 yılında Portuguesa'da başladığı kariyerinde Bayern Münih dışında Real Madrid, Flamengo, Bayer Leverkusen ve Santos takımlarında forma giydi.

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