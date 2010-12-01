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Papaz katili için akli dengesi bozuk raporu

Cumhuriyet Savcısı, rapora itiraz ederek Altun’un İstanbul Adli Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’na gönderilmesini istedi...

01 Aralık 2010 02:00

T24 - Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde, Katolik Kilisesi Anadolu Havarisel Episkopos Vekili Luigi Padovese’yi öldürmekle yargılanan şoförü Murat Altun’la ilgili (26) Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor hazırladı. 

Cumhuriyet Savcısı, bu rapora itiraz ederek Altun’un İstanbul Adli Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’na gönderilmesini istedi.

Episkopos Vekili 63 yaşındaki Luigi Padovese, 3 Haziran’da yazlık olarak kullandığı ilçeye bağlı deniz kenarındaki Karağaç Beldesi Sultanköy Sitesi’nin ön bahçesinde 4 yıllık şoförü Murat Altun tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.
 

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