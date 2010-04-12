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Dünya

Papa'yı tutuklatma girişimi

İngiliz ateist yazar Richard Dawkins, Katolik Kilisesi’ndeki cinsel taciz skandalları yüzünden Papa 16. Benediktus’a savaş açtı.

12 Nisan 2010 03:00

T24-  İngiliz ateist yazar Richard Dawkins, Katolik Kilisesi’ndeki cinsel taciz skandalları yüzünden Papa 16. Benediktus’a savaş açtı. Richard Dawkins, eylül ayında İngiltere’ye resmi ziyarette bulunacak olan Papa’nın “insanlığa karşı suç işlediği” gerekçesiyle tutuklanmasını isteyecek.


Dawkins ile bir diğer ateist yazar Christopher Hitchens, Papa’nın resmi ziyaretle İngiltere’ye gelecek olmasına rağmen, BM tarafından tanınan bir ülkenin lideri olmadığı için dokunulmazlığa sahip olmayacağını savunuyor.

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