Papa'yı KKTC'ye davet etti

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Suiçmez, Papa'nın Rum tarafını ziyareti sırasında, Katolik ve Ortodoks dünyasının temsilcileri ile KKTC Din İşleri Başkanı'nın tarafız bölgede bir araya gelerek ortak mesaj vermesini önerdi.





Suiçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Papa'nın ziyaretinin politize edilmemesi gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs'ta dinlerin barışçı bir rol üstlenmesi ve dini liderlerin toplumlar arasında sağlıklı ilişki kurulmasını sağlayacak mesaj vermesi gerektiğini söyledi.





Papa'yı daha önce, ''medeniyetler ittifakında dinin rolü'' konulu uluslararası bir sempozyum çerçevesinde KKTC'ye davet ettiklerini anımsatan Suiçmez, ancak projenin, ''bazı ekonomik gerekçeler ve konjonktür gereği gerçekleşemediğini kaydetti.





Papa'nın ziyaretine ilişkin programı yürüten Rum kesiminin Katolik Kilisesi Başpiskoposu Joseph ile görüştüklerini, bu görüşmede Papa 16. Benediktus'u KKTC'ye davet ettiğini aktaran Suiçmez, talebin ''değerlendirileceği'' yanıtını aldıklarını söyledi.





Suiçmez, Lefkoşa'da sınıra yakın bölgedeki Katolik kilisesinde Vatikan Temsilciliğinin de yer aldığını, burada verilecek resepsiyona katılarak Papa ile görüşebileceğini belirtti.





Papa'nın siyasi kimliğinin de olması, Ada'daki konjonktür ve Rum tarafının davetlisi olması nedeniyle, Rum tarafının hassasiyetlerini daha çok dikkate alması gibi bir durumun olabileceğine işaret eden Suiçmez, nasıl bir değerlendirme yapılacağını bilmediklerini ama KKTC ziyaretinin kamuoyunda bir beklenti olduğunu kaydetti.





KATOLİK-ORTODOKS ÇATIŞMASI





''Ortodoks ve Katolik çatışmalarından en çok zarar gören, sıkıntı yaşayan bölgelerden biri Kıbrıs'tır. Hatta Osmanlı'nın adaya geliş sebeplerinden biri Ortodoks ve Katolikler arasında yaşanan çatışmaların ulaştığı ciddi sıkıntılardır'' diyen Suiçmez, Rum tarafında bazı piskoposların, Papa'yı karşılama törenlerine katılamayacağını açıklamasının da geçmişte yaşananların bir tepkisi olabileceğini söyledi.





Suiçmez, Kıbrıs'taki Ortodoksların varlıklarını, Osmanlı'nın sağladığı imkanlara ve adalete borçlu olduklarının da altını çizdi.





Suiçmez, ''Geçmişteki acıları sıkıntıları sürekli canlı tutmak belki tarih bilinci açısından doğru olabilir ama medeniyetlerin ve toplumların barışa ve huzura çıkması noktasında da o geçmişi aşabilmek cesaretini de göstermek gerekir'' dedi.







ORTAK MESAJ ÖNERİSİ





Medyanın ve iletişim ağlarının gelişmesi, göçlerin daha çok ve kolay olması sonucunda toplumların iç içe girdiğini, farklılıkların barışa, birbirini anlamasına daha çok ihtiyaç duyduğunu dile getiren Suiçmez, bununla bağlantılı olarak bir öneri yaptığını açıkladı.





Suiçmez, Katolik ve Ortodoks liderleri ile KKTC Din İşleri Başkanı'nın tarafsız bölgede bir araya gelerek, ''barış ve huzurun, toplumların birbirini anlaması, dinin bir çatışma unsuru değil de insanların inançlarını, hayatı farklı şekilde algılamalarını sağlayacak bir diyalog zeminine çağrı yapmak'' yönünde önerisi olduğunu, bu öneriyi, Güney Kıbrıs'taki Katolik Kilisesi Başpiskoposu Joseph'e ilettiğini kaydetti.





Papa'yla görüşmesi halinde, KKTC'ye uygulanan ambargoların ve haksızlıkların giderilmesine vurgu yapacağını dile getiren Suiçmez, bu konuda, adalet duygusuna ve insanlığın eşit değere sahip olduğu duygusuna dayalı bir mesaj verilmesi kanaatinde olduğunu belirtti.