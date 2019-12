Papa'yı İsrail'de 80 bin kişi koruyacak

İsrail, Pazartesi günü Kutsal Topraklar'a gelecek Papa 16. Benediktus'un ziyaretine hazırlanıyor.



Kudüs'te ve Nasıra'da düzenleyeceği ayinler için binlerce kişinin toplanacağı alanlarda düzenlemeler yapılırken, Papa için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Papa'yı İsrail'de polis, askerler ve gizli ajanlardan oluşan 80 bin kişilik bir güvenlik ordusu koruyacak.



Papa 16. Benediktus, Kudüs'te her üç dinin kutsal mekanlarını ziyaret ederek barış mesajları verecek; Filistin topraklarında ise Beytüllahim'de Milat Kilisesi'nde yine bir ayine katılıp, kentteki Aida mülteci kampına da ziyarette bulunacak.



Operasyon Beyaz Pelerin



Papa'nın ziyareti için alınan güvenlik önlemleri, bugüne kadar İsrail'de alınan en büyük güvenlik önlemini oluşturuyor.



"Beyaz Pelerin" adı verilen Papa koruma operasyonuna göre sadece Kudüs'e 30 bin polis konuşlandırılacak.



İsrail Emniyet Müdürü Dudi Kohen, Papa'nın güvenliğini sağlayacak personelin aylardır bu ziyaret için hazırlandığını ve koruma amaçlı özel teknolojiler kullanılacağını belirtti.



Papa'nın ziyaretiyle ilgili alınmış herhangi bir terör ihbarı ya da tehdit bulunmadığı kaydedildi. Ancak Papa, güvenlik gerekçesiyle, genellikle ziyaretlerinde kullandığı üstü açık arabasını, İsrail'de sadece Nasıra içerisinde ayin alanına giderken kullanabilecek.



Papa, Orta Doğu turuna bugün Ürdün'den başlıyor ve ardından 11-15 Mayıs arasında İsrail ve Filistin topraklarında olacak. Daha önce İslam ve Yahudi dünyasını öfkelendiren bazı konuşmalar yapan Papa'nın bu topraklarda yapacağı söylemler ve sarf edeceği her kelimenin önemli olduğunun altı çiziliyor.



Kudüs'teki Latin Patriği Fuad Twal, İsrail'in Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, kendisini en fazla endişelendirenin, Papa'nın yapacağı konuşma olduğunu belirterek, "Müslümanlar için tek kelime etse benim başım derde girecek. Yahudiler için bir kelime sarf etse, yine benim başım dertte olacak. Sonuçta Papa ziyaretini tamamlayıp Roma'ya geri dönecek, ama sonuçlarına ben katlanacağım" dedi.



Ancak yine de Hristiyanlığın en önemli dini liderinin Kudüs'te, her üç semavi dine ait yerleri ziyaret etmesinin ve dini toplum liderleriyle buluşacak olmasının, dinler arasındaki hoşgörü için gerçek bir fırsat yarattığına dikkat çekiliyor.



Papa Kudüs'te Haremüşşerif'e ve Ağlama Duvarı'na, Hristiyanların kutsal mekanı ve İsa peygamberin öldüğü Holy Sepulchre'a, son yemeği yediğine inanılan mahale ve Soykırım Müzesi'ne, Beytüllahim'de Milat Kilisesi'ne ve İsrail ile Filistin'e ayıran duvarların Filistin tarafında, Beytüllahim'de Aida mülteci kampına da ziyarette bulunacak.



Papa'nın Aida kampına kesinleşen ziyareti öncesi, İsrail'den yükselen itirazlar, Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



Beytüllahim'e yaklaşık 1 km kadar uzaklıkta, yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı mülteci kampı hemen hemen tümüyle duvarlarla veya güvenlik çitleriyle çevrili bulunuyor. Filistinliler aylardır kampı ziyarete hazırlarken, kamp etrafındaki duvarlardaki grafitileri, siyasi mesajları temizleyip, Papa için özel bir platform da hazırladı. İsrail askerleri, söz konusu mekanın hazırlanması sırasında, yerel yetkililere platformun yapımını önlemek için çeşitli güçlükler çıkarmıştı.



Kudüs'teki Latin Patriği ise kampın "Filistinlilerin geri dönüş haklarını sembolize ettiğini" vurgulayarak, Papa'nın kampı ziyaret edeceğini doğrulamış ve burada adalet, barış ve kardeşlik mesajları vereceğini belirtmişti.



16. Benediktus, Kutsal Topraklar'ı resmen ziyaret eden ikinci Papa. Bundan önce Papa 2. Jean-Paul, 2000 yılında İsrail ve Filistin'e resmi ziyarette bulunmuştu. Yine 1964 yılında Papa 6. Paul, gayriresmi bir turu çerçevesinde birkaç saatliğine İsrail'e uğramıştı.



Turizm fırsatı



İsrail Turizm Bakanı Stas Meseznikov, Papa'nın Kudüs Eski Kent'inde ziyaret edeceği yerleri basın mensuplarıyla birlikte incelerken, Papa'nın İsrail'de olacağı günlerde 10 bin Hristiyan hacının da ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.



İsrail Turizm Bakanı, "Bizde, kimsenin sahip olmadığı kutsal topraklar var, merkezinde de Kudüs" deyip, dünyadaki 1 milyar Katolik'in Kudüs'ün kutsal taşlarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.



Bakan'ın verdiği bilgiye göre, geçen yıl İsrail'i ziyaret eden 3 milyon turistin 1,8 milyonu Hristiyanlardan oluşuyor ve bunların yüzde 70'i Evanjelik. Bakan, bu yıl ekonomik kriz nedeniyle toplam ziyaretçi sayısının 2,5 milyon dolayında olmasının beklendiğini ifade ederek, İsrail'in içinde bulunduğu krizden çıkmasına Papa'nın ziyaretinin büyük katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.



Kutsal Topraklar'da 160 bin dolayında Hristiyan bulunuyor. Bunların yaklaşık 110 bini İsrail toprakları içerisinde yaşarken, kalan 50 bini Batı Şeria'da ve Gazze'de bulunuyor. Gazze'deki Hristiyanların nüfusu 3 bin dolayında ve çoğu Rum Ortodoks.



Öte yandan, Papa'nın ziyareti öncesi, İsrail'de Hristiyanlığa ait kutsal mekanların Vatikan'a devri yönünde yapılan çalışmalara, İsrail Hahambaşılığından itiraz geldi.



Açıklama yayımlayan Hahambaşılık, Musevi dininin yasal kuralları halahalara göre, Kutsal Topraklar'ın varlıklarının Vatikan'a devredilemeyeceğini vurguladı. Hahambaşılığın kutsal alanlarla ilgili komisyonunun acilen bir toplantı yaparak, hükümetten bu konuyla ilgili tüm tartışmalara son verilmesini istediği belirtildi.