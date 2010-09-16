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Dünya

Papa'yı İngiltere'de protestolar bekliyor

Papa 16’ncı Benedikt’in doğum kontrolü ve eşcinsellerle ilgili ortaya attığı görüşleri nedeniyle, İngiltere'de protesto edilmesi bekleniyor.

16 Eylül 2010 03:00

T24- Papa 16'ıncı Benediktus'un İngiltere ziyareti, eski üst düzey danışmanlarından birinin bu ülkeyle ilgili sözleri ve çocuk istismarı iddialarının gölgesinde başlıyor.


16'ıncı Benediktus, İngiltere'yi resmi olarak ziyaret eden ilk Papa olacak.


Ancak eski danışman Kardinal Walter Kasper'in bir Alman gazetesine verdiği mülakatta İngiltere'yi bir üçüncü dünya ülkesi olarak tanımlaması tepkiye neden oldu.


Geçmişte Anglikan Kilisesi ile ilişkilerden sorumla olan Kardinal, İngiltere'nin yeni ve saldırgan bir ateizmin pençesinde olduğunu da dile getirmişti.


Kardinal Kasper tepkiler üzerine, rahatsızlığını mazaret göstererek İngiltere ziyaretinde Papa'ya eşlik edemeyeceğini açıkladı.


Öte yandan Papa 16'ıncı Benediktus'un İngiltere'de, Katolik din adamları hakkındaki çocuk istismarı iddialarıyla ilgili olarak gerekeni yapmadığı gerekçesiyle de protesto edilmesi bekleniyor.


Papa ziyaretine Edinburgh'ta Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşerek başlayacak.


Üstü açık bir arabayla kendisini görmek için toplanması beklenen on binlerce kişiyi selamlayacak olan Papa, Glasgow'da da açık havada ayin düzenleyecek.

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