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Dünya

Papa'ya "toplama kampı" tepkisi

"Bu üzücü sözleri yeniden değerlendirmeli"

24 Nisan 2017 11:31

ABD'deki bazı Yahudi gruplar, Papa Franciscus'un Avrupa'daki mülteci kamplarındaki koşulları toplama kamplarına benzetmesine tepki gösterdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da cumartesi günü bir ayine katılan Papa Franciscus, geçen yıl Yunanistan'ın Midilli adasına gittiğini ve orada gördüklerini anımsatarak, "Göçmen karşılama merkezinde insanlar kalabalık halinde yığılmış durumdalar. Bu merkezler adeta toplama kampları gibi" dedi.

Bu sözlerin ardından açıklama yapan New York merkezli Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) Başkanı David Harris, toplama kampı benzetmesine tepki göstererek, Papa'ya seçtiği "bu üzücü sözleri yeniden değerlendirmesi" çağrısı yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, Papa, uluslararası anlaşmaların bugün insan haklarından daha önde geldiğini ifade ederek, Sicilya, Lampedusa ve Midilli'nin göçmenler konusunda gösterdiği cömertliğin Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelere de olması gerektiğini söyledi.


Harris, "Bazı Avrupa ülkelerindeki mültecileri merkezlerinde yaşam koşulları zor olabilir ve daha fazla uluslararası ilgiyi gerektiriyor olabilir ancak buralar kesinlikle bir toplama kampı değildir" dedi.

Toplama kampı terimi genellikle Nazi Almanyasında Yahudilerin tutulduğu ve birçoğunun öldürüldüğü kamplar için kullanılıyor.

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