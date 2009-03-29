Papa'ya prezervatif yağdı

İnternetin en popüler sosyal ağlarından Facebook’ta organize olan 60 bin genç, Papa 16. Benedikt’e aynı gün binlerce prezervatif gönderdi.



"Let’s send condom to Pope Ratzinger" (Papa Ratzinger’e prezervatif gönderelim) adıyla bir kampanya başlatan gençler, Papa’nın Vatikan’daki adresini mektup yağmuruna tuttular. Bugün ulaşması beklenen kapalı zarflar açıldığında Vatikan’da şok yaşanacak. İtalyanlar, tüm dünyanın "Prefettura di Casa Pontificia, 00129, Vaticano" adresine prezervatif yollayarak protestoya katılması çağrısı yapıyor. Papa, Afrika ziyareti sırasında "Prezervatif AIDS’i önlemekte yararlı değil" diyerek tepki çekmişti

