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Dünya

Papa'ya kemer takmama cezası!

Katolik dünyasının lideri Papa 16.Benedikt Joseph Ratzinger'a geçtiğimiz Eylül ayında Almanya ziyaretinde emniyet kemeri kullanmadığı için dava açıldı.

28 Kasım 2011 02:00


T24 - Katolik dünyasının lideri Papa 16.Benedikt Joseph Ratzinger'a geçtiğimiz Eylül ayında Almanya ziyaretinde emniyet kemeri kullanmadığı için dava açıldı.




Freiburg Belediyesi papaya karşı açılan davanın doğru olduğunu cumartesi günü teyit etti. 24-25 Eylül tarihinde Freiburg kentinde bulunan papa kenti gezerken papamobil aracında kemer takmadığı iddiasıyla suçlanıyor. Davayı açan kişinin Almanyanın Dortmund kentinden olduğu öğrenildi. Davacı ‘ papanın sağlığını tehlikeye attığını bunu önlemek için davacı olduğunu avukatı aracılığıyla Freiburg Belediyesine şikayetçi oldu’.
 

Radikal gazetesinin haberine göre, davacı Alman papa ziyaretinden kısa zaman sonra Freiburg’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişinin emniyet kemeri takmadığı için hayatını kaybettiğini neden olarak gösterdi. İsmi açıklanmayan davacı emniyet kemerin hayat kurtardığını papanında trafik kurallarına riyayet etmesini önerdi. Davacı Alman avukatı aracılığıyla şikayet dilekçesinde iki görgü şahiti olduğunu belirtti.



İlk olacak


Davacı daha da ileri giderek papanın kemer kullanmadığını Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann ve Alman Katolik Başpiskoposu Robert Zolltisch’in tanık olduğunu öne sürdü. Başbakan Kretschmann ve başpiskopos Zolltisch’in şahitlik yapmasını istedi. İronik gözüksede davanın nasıl sonuçlanacağı şimdiden merak ediliyor. Şayet papaya trafik cezası verilirse bir ilke imza atılmış olunacak.


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