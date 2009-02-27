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Dünya

Papa'ya göre krizin nedeni 'ihtiras tanrısı'

Papa 16. Benediktus, küresel mali krizin gerçek Tanrı'nın yerine 'ihtiras tanrısının' konulması yüzünden çıktığını söyledi

27 Şubat 2009 02:00

Papa 16. Benediktus, küresel mali krizin gerçek Tanrı'nın yerine "ihtiras tanrısının" konulması yüzünden çıktığını söyledi.

Roma Katolik Kilisesi'nin, küresel mali krize yol açan ekonomik adaletsizliği kınaması yükümlülüğü bulunduğunu belirten Papa, bu konuya çıkaracağı Papa'lık genelgesiyle değineceğini bildirdi.

Rahiplere hitabeden Papa, krizin "gerçek Tanrı'ya karşı olan putperestlikle insan hırsının ve Tanrı imgesi yerine bir başka tanrının, ihtiras tanrısının konulmasının" sonucu çıktığını kaydetti.

Papa 16. Benedictus, kilisenin, büyük ABD bankalarının batmasıyla kendini gösteren bu temel hataları kınaması gerektiğini dile getirdi.

Daha önce de küresel mali sistemi benmerkezci, basiretsiz ve yoksullara ilgi göstermede yetersiz olarak nitelendiren Papa, yoksulluğa karşı dünya çapında dayanışma çağrısında bulunmuştu.

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