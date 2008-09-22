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Dünya

Papa'ya eşcinsel şakasına ceza yok

Papa 16'ncı Benedikt için, "Cehennemde eşcinsel şeytanlar işkence edecek" diye şaka yapan kadın komedyen, Adalet Bakanı'nın tavrı sayesinde ceza almaktan kurtuldu

22 Eylül 2008 03:00

Papa 16'ncı Benedikt için, "Cehennemde eşcinsel şeytanlar işkence edecek" diye şaka yapan kadın komedyen, Adalet Bakanı'nın tavrı sayesinde ceza almaktan kurtuldu 

Sabina Guzzanti, "Papa 16. Benedikt’e cehennemde eşcinsel şeytanlar işkence edecek. Hem de aktif eşcinsel şeytanlar" diye espri yapınca, hakkında soruşturma başlatılmış ve 5 yıl hapis cezası alabileceği bildirilmişti.  

'Papa'nın affedici kapasitesi'

Roma Savcısı Giovanni Ferrara, ünlü aktrisin, Papa’nın saygınlığını zedeleyerek İtalyan Ceza Yasası’nın 313. maddesini çiğnediğini belirterek, "Bu sözler mizah sınırlarını aşıyor" demiş ve dava açmak için gerekli süreci başlatmıştı.

Ancak Guzzanti’ye dava açılması için Adalet Bakanlığı’nın onayı gerekiyordu. Adalet Bakanı Angelino Alfano da yaptığı açıklamada, 'Papa'nın affedicilik kapasitesini bildiğini' ve Guzzanti'nin temmuz ayındaki bir solcu yürüyüşü sırasında yaptığı espriyle ilgili dava süreci başlatılmayacağını söyledi. (Tempo24)

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