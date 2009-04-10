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Dünya

Papa'ya Avustralya'dan prezervatif desteği geldi

Avustralyalı Kardinal George Pell, Papa'nın AIDS'e karşı prezervatifin yetersiz kalacağı düşüncesine katıldıklarını açıkladı

10 Nisan 2009 03:00

Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Avustralyalı Kardinal George Pell, Papa 16'ncı Benedikt'in AIDS'in önlenmesinde prezervatif kullanımının yeterli olmayacağı düşüncesini desteklediklerini açıkladı.

Papa 16'ncı Benedikt'in geçtiğimiz ay Afrika yolculuğu sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AIDS'in prezervatif kullanılarak çözülecek bir sorun olmadığını söylemesi dünya medyasında geniş yer bulurken tartışmaları da beraberinde getirdi. Avustralya Katolik Kiliseleri, Papa'nın açıklamalarının doğru olduğunu ve bu düşüncesini kabul ettiklerini açıklayarak bu tartışmalardaki tarafını belirledi.

Sydney Başpiskoposu Kardinal George Pell, `Good Friday' dolayısı ile Sidney'deki St Mary Kardinalinde yüzlerce Katolik'e seslendi. Düzenlenen ayinden sonra bir televizyon kanalına demeç veren Pell, prezervatif kullanımının AIDS'ten korunmak konusunda yeterli olmadığını ve evlilik dışı birliktelikleri de arttırdığını söyledi.

George Pell, HIV virüsünün yayılması konusunda Katolik olanlar ile olmayanlar arasında farklılıklara da dikkat çekti. Afrika'ya giden Katolik olmayan sağlık personelinin de kendisine AIDS ile mücadelede prezervatif kullanımın yeterli olmadığını aktardığını söyleyen Pell, ``Zaten bölgeye (Afrikaya) gönderilen prezervatiflerde kötü ve düşük kalitede bu yüzden kullanım durumunda işe yaramıyor'' dedi.

Papa Afrika gezisinin başlangıcında AİDS hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada ``Prezervatifin AIDS'le mücadele yöntemi olamayacağını'' söylemişti. Papa, ``AIDS sorunu prezervatif dağıtılarak çözülmez. Bu sorunu daha da büyütür. Çözüm hem manevi hem de insani aydınlanmadan, uyanıştan geçiyor'' demişti.

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