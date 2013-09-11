Papa'ya 300 bin kilometrede, 20 yıllık araba hediye edildi

Bir İtalyan rahip Katoliklerin dini lideri Papa Francis'e Vatikan'da kullanması için 20 yıllık bir Renault 4 hediye etti.

Rahip Renzo Zocca tarafından hediye edilen araba 300 bin kilometrede.

Mütevazı kişiliğiyle bilinen Papa Francis, bu görev seçilmeden önce Arjantin'de de aynı model bir araba kullanıyordu.

Papa, israfı önlemek için Vatikan'daki yetkililerden pahalı arabalara binmemelerini istemişti.

Rahip Zocca, İtalyan Famiglia Cristiana dergisine, Papa'nın "yoksulların kilisesi"ni yaratma çabasından çok etkilendiğini belirterek "Eski Renault 4'ümden daha iyi bir hediye olabilir mi diye düşündüm" dedi.

Zocca, Papa'nın daha sonra kendisine telefon açarak hediyesine teşekkür etmesine çok sevindiğini söyledi.

BBC Roma muhabiri David Willey, Rahip Zocca'nın arabayı Cumartesi günü Vatikan'a götürerek teslim ettiğini, Papa'nın da arabayı deneyerek korumalarını şaşırttığını aktarıyor.