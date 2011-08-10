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Dünya

PAPA'NIN ZİYARETİ İÇİN KOKULU TUVALET KAĞIDI ANKARA (A.A) 

10 Ağustos 2011 18:26

-PAPA'NIN ZİYARETİ İÇİN KOKULU TUVALET KAĞIDI ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Kağıt üreticisi Renova, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un gelecek hafta İspanya'ya yapacağı ziyaret vesilesiyle Vatikan'ın renklerini taşıyan, kokulu tuvalet kağıdı çıkardı. Şirketin verdiği bilgiye göre, özel üretim olan kağıtların her paketinde, Vatikan'ın renkleri olan, bir beyaz bir de sarı, kokulu tuvalet kağıdı rulosu var. Tuvalet kağıtlarının Papa'nın ziyareti sırasında sokakları süsleyebileceğini belirten şirket, "sokakları canlandırmak için, Vatikan'ın renklerini taşıyan bu ruloları konfeti gibi kullanmanın en iyi yöntem olduğunu" kaydetti. Portekizli şirketin pazarlama müdürü Luis Saramago, özel üretim tuvalet kağıtlarının, Papa ziyaretinin coşkusuna katılımın kendilerince ifadesi olduğunu söyledi. Papa 16. Benediktus haftaya perşembe İspanya'yı ziyaret edecek.

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