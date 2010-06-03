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Dünya

Papa'nın tutuklanmasını istiyorlar

Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'dan iki örgütün, yarın Kıbrıs Rum kesimine gelecek Papa 16. Benediktus'un tutuklanması talebiyle Başsavcılığa başvurduğu bildirildi.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'dan iki örgütün, yarın Kıbrıs Rum kesimine gelecek Papa 16. Benediktus'un tutuklanması talebiyle Başsavcılığa başvurduğu bildirildi.


Rum Alithia gazetesine göre, söz konusu örgütler, Papanın ''Vatikan rahiplerinin masum çocuklara karşı işlediği suçları örtbas ettiği'' ve ''insanlığa karşı suç işlediği'' gerekçesiyle tutuklanma talebinde bulundu.


İsmi belirtilmeyen örgütler, Papanın Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini belirttiler.


Papa, 4-6 Haziran tarihlerinde Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edecek. Rum kesiminde bazı piskoposlar, Papanın ziyaretine tepki göstererek karşılama törenlerine katılmayacağını açıklamıştı.

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