Papa'nın tutuklanmasını istiyorlar

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Rum Alithia gazetesine göre, söz konusu örgütler, Papanın ''Vatikan rahiplerinin masum çocuklara karşı işlediği suçları örtbas ettiği'' ve ''insanlığa karşı suç işlediği'' gerekçesiyle tutuklanma talebinde bulundu.



İsmi belirtilmeyen örgütler, Papanın Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini belirttiler.



Papa, 4-6 Haziran tarihlerinde Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edecek. Rum kesiminde bazı piskoposlar, Papanın ziyaretine tepki göstererek karşılama törenlerine katılmayacağını açıklamıştı.