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Dünya

Papa'nın tarihi ziyaretinde suikast operasyonu

Papa 16. Benediktus'un resmi ziyaret için gittiği İngiltere'de 5 kişi gözaltına alındı.

17 Eylül 2010 03:00

T24 - İngiltere'de terörle mücadele yetkililerinin, Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus'un 4 günlük resmi ziyaret için ülkede bulunduğu sırada, saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 5 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.



Londra emniyeti tarafından yapılan açıklamada, polisin yerel saatle 05.45'de (TSİ 07.45) yaşları 26 ile 50 arasında 5 kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.

Londra'nın merkezinde bir iş yeri ile kentin kuzey ve doğusundaki bazı evlerde arama yapıldığı, ancak herhangi bir tehlikeli madde ele geçirilmediği açıklanırken, polis, bazı basın yayın organlarının haberlerinde, gözaltılar ile Papa'nın ziyareti arasında kurulan bağlantıyı ne doğruladı, ne de yalanladı.

Bu arada, Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa 16. Benediktus'un ziyareti sırasında İngiltere'de, saldırı tehdidi şüphesiyle 5 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili bilgilendirildiği ve programında değişiklik planı bulunmadığı bildirildi.

Vatikan sözcüsü, Papa'nın gelişmeleri soğukkanlılıkla karşıladığını belirterek, Vatikan'ın İngiliz polisine güveninin tam olduğunu kaydetti.


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