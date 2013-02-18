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Dünya

Papa'nın sondan bir önceki duası

Papa, kilisenin yenilenmesi gerektiğini söyledi ve Katoliklere, "Başarı ve maddiyat için tanrıyı kullanmayın" mesajı verdi

18 Şubat 2013 09:23

Papa 16. Benedikt, istifa kararını açıkladıktan sonra ilk kez Katoliklerin karşısına çıktı.

Angelus duasını eden Papa, Aziz Pietro Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye hitap etti.

İnananların kendisine ve kiliseye gösterdiği yakın desteğe teşekkür eden 16. Benedikt, “Benim ve seçilecek olan Papa için dualarınızı sürdürmenizi diliyorum. Çok teşekkür ederim” dedi.

Papa, kilisenin yenilenmesi gerektiğini söyledi ve Katoliklere, "Başarı ve maddiyat için tanrıyı kullanmayın" mesajı verdi.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Papa, tüm randevularını iptal etti ve gelecek pazar gunü yapacagı son Angelus ayinine kadar dua etmek üzere Vatikan'ın içindeki özel dairesine çekildi.

16 Benedikt, ölünceye kadar, Vatikan şehri sınırları içindeki manastırdan dışarı çıkmayacak.

Yeni Papa'nın 31 Mart Cuma gunü kutlanacak olan Paskalya Bayramı'na kadar seçilmesi bekleniyor.

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