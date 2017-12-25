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Dünya

Papa'nın Noel mesajında Trump'a Kudüs tepkisi

"İki devletin barışçıl biçimde yan yana var olduğu, müzakere edilmiş bir çözüme nihayet ulaşılması için dua edelim"

25 Aralık 2017 18:21

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Noel mesajında ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okudu. Papa, Ortadoğu'da iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Papa’nın Noel mesajında şu ifadelere yer verildi: ,

“Taraflar arasında diyaloğa yeniden başlama iradesinin baskın gelmesi ve karşılıklı olarak kabul edilmiş, uluslararası alanda da tanınan sınırlar dahilinde iki devletin barışçıl biçimde yan yana var olduğu, müzakere edilmiş bir çözüme nihayet ulaşılması için dua edelim.”

Papa bu açıklamasıyla, Trump’ın Kudüs’ü BM kararlarını ihlal ederek İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına ikinci defa karşı çıkmış oldu. Papa Francesco Trump’ın kararını ilk açıkladığı 6 Aralık’ta da Ortadoğu’da gerilimin tırmanmaması için Kudüs’teki ‘statüko’nun korunması çağrısı yapmıştı.

Filistinlilere Birleşmiş Milletler kararlarıyla ve iki devletli çözüm planıyla vaat edilen bağımsız devletin başkentinin, Doğu Kudüs olması öngörülüyor. Ancak kentin doğusunu 1967’den bu yana işgal altından tutan İsrail’in resmi politikası, Kudüs’un tamamının kendi başkenti olması yönünde. Kudüs ve İsrail’in kuruluşuyla kentteki evlerinden olan Filistinlilerin eve dönüş hakkı, iki devletli çözüm müzakerelerinin en zorlu konularından biri olageldi

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