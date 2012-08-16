Papandreu'yu 'bu adamı taşımam' diye gemiye almayan kaptan kovuldu

Yunanistan’da adalar arası sefer yapan deniz otobüsünün kaptanı, Papandreu’yu biletsiz olduğu için taşımak istemeyince işinden oldu.



Yunanistan’ı iflasın eşiğine getiren ekonomik kriz döneminde başbakanlık koltuğunda oturan Yorgo Papandreu, biletsiz bindiği deniz otobüsünün kaptanını tek telefonla kovdurdu.

Olay Yunan adaları Samos-Patnos-Leros-Kos arasında ring seferler düzenleyen Aegean Flying Dolphins şirketine bağlı 'DF Erato' adlı deniz otobüsünde meydana geldi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, 42 yaşındaki kaptan Nikos Hacinakis, çoğu yabancı turist olan 70 yolcusuyla Samos limanından hareket etmeye hazırlandığı sırada deniz otobüsüne 5 koruma geldi ve iki yolcunun geleceğini bildirdi.

Kaptan yolcuların kim olduğu sorusuna ‘Papandreu ve eşi’ cevabını alınca, “Bana bu konuda bir bilgi verilmedi. Ülkeyi bu hale getiren adamı ben taşımam” diye tepki gösterdi.

Bu sırada deniz otobüsüne binen Papandreu’nun bileti olmadığını öğrenen kaptan Hacinakis, bedava seyahat etmek isteyen Yunan siyasetçiyi biletsiz kabul etmeyeceğini söyleyerek deniz otobüsünü hareket ettirmek istemedi. Ancak Papandreu Aegean Flying Dolphins şirketini telefonla aradıktan sonra, şirket yetkilileri kaptanı arayarak, “Gemiyi hemen limandan kaldır, istifanı da hazırla” talimatı verdi. Seferin aksamasına neden olan olay sırasında yolcuların da rahatsız olduğunu gören kaptan inadından vazgeçerek limandan hareket etti.



'Sonuna kadar direndim'



Hacınakis, Patnos limanına yanaştığında ise deniz otobüsüne şirketin yolladığı yeni bir kaptan geldi. Gemiyi terk etmesi istenen kaptan Yunan yolcu salonunda göz göze geldiği Papandreu’nun başını öne eğerek bakışlarını kaçırdığını söyledi. Yunan basınına konuşan Hacınakis, “Papandreu’yu deniz otobüsüne almamak için sonuna kadar direndim” dedi.

Okyanuslarda yıllardır kuru yük gemisi kaptanlığı yaptığını ve iki buçuk yıl önce de bu işte çalışmaya başladığını ifade eden Yunan kaptan, “Açık konuşayım siyasetçilere özel muamele yapacak değilim. Hele ülkenin bu günlere gelmesinin baş sorumlusu olan birisine. İstifamı sundum ve bundan pişman değilim. Ama işimde kalmayı tercih ederdim” dedi.



Mürettebat da istifa etti



Yunan basını, kaptanın kovulması sonrasında, “Eski başbakan Papandreu hala insanların kendisi ve ailesine tıpkı krallar gibi önlerinde eğilmesini istiyor” diye tepki gösterdi.

Samos-Patnos arası deniz otobüsü seferlerinin 13 Euro olduğuna dikkat çeken Yunan medyası, “Fakir Papandreu ve ailesinin bilet alacak parası yok” diye dalga geçti.

Bu arada geminin mürettebatının da kaptanla birlikte istifasını sunduğu ortaya çıktı. Deniz otobüsü şirketi ise Hacinakis’i görevden aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, “Kaptanın istifası kendi tercihi” iddiasında bulundu.