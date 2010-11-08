Papandreu'ya güven kalmadı

T24 - Yunanistan’da dün yapılan bölge valileri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerde kullanılan oylar, iktidar partisi PASOK ve Başbakan Yorgos Papandreu’ya güvenin olmadığını ortaya çıkardı. Halkın yaklaşık yüzde 65’lik bölümü sandık başına gitmezken, yaklaşık 10 milyon seçmenin 3.5 milyonu hükümetin ekonomik önlemlerinden olan rahatsızlıkları doğrultusunda oy kullandı.

Alınan ilk sonuçlar çerçevesinde iktidar partisi PASOK ile ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’nin (YDP) birbirlerine üstünlük sağlayamadıkları gözlendi. Papandreu yerel seçimler öncesi “istediğimiz oyları alamazsak erken seçime gideriz” şeklinde açıklama yapmış, bu açıklama tepkiye neden olmuştu. Papandreu, gece geç saatlerde basının karşısına çıkarak erken seçimi düşünmediklerini, sandıklardan çıkan sonuçların halkın kendilerine olan güveni gösterdiğini, ekonomik anlamda programlarına devam edeceklerini söyledi. Başbakanın bu açıklamasını inandırıcı bulmayan yorumcular, Papandreu’nun bu aşamada hükümeti bırakmayı göze alamadığına dikkat çekti. Geçen yıl kasım ayında iktidara gelen PASOK hükümeti, önceki hükümetten aldığı ekonomik krizi atlatabilmek için çeşitli tedbirler almış, bu tedbirlere karşı çıkan, çalışan ve emekli kesim sürekli olarak grevler yaparak tepkisini dile getirmişti.



‘Çabalarımız takdir edilmedi’

Seçim sonuçlarına göre başta Selanik olmak üzere önemli şehirlerde ana muhalefet partisinin desteklediği adayların önde olması, iktidar partisinde büyük şok yaşanmasına neden oldu. İlk sayımların belli olması sonrasında televizyonlara konuşan iktidar partisi bakan ve milletvekilleri, ekonomik krizi atlatabilmek için gösterdikleri çabaların Yunan halkı tarafından takdir edilmediğini söyledi.



